Эксперты дали прогноз по оттоку IT-специалистов из России

РБК: около 40 тысяч IT-специалистов уедут из России за первое полугодие 2022 года

За первое полугодие 2022 года из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов. Такой прогноз по оттоку работников этой сферы дали эксперты ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», пишет РБК в субботу, 28 мая.

В опросе приняли участие 162 IT-компании, в которых свое согласие на релокацию дали 30-40 процентов российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20-30 процентов в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться в стране. При этом, говорится в исследовании, до половины из 40 тысяч айтишников, которые уедут из России, должны вернуться в страну до конца года.

Отмечается, что основная масса уехавших IT-специалистов — сотрудники компаний, которые ушли из России, — из этой категории мигрируют около 30 процентов персонала, которому было предложено уехать. Вторая по численности категория — российские компании, которые работали на зарубежных рынках, потеряли заказчиков и переместили свои офисы продаж в другие страны. К третьей группе относятся фрилансеры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядка 85 процентов IT-специалистов, которые ранее покинули Россию, вернулись в страну. По его словам, большинство принятых правительством решений были «оперативными ответами на возникающие вызовы», в частности, решение о поддержке IT-отрасли было принято «мгновенно», как только появились первые данные о том, что российские специалисты покидают страну.