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Фирмы в США заработают миллиарды долларов на поставках оружия на Украину

Jacobin: американские компании заработают не менее $17 млрд на поставках оружия Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американские компании получат многомиллиардную выручку благодаря поставкам оружия Украине. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает издание Jacobin.

«[Президент США] Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Но самым большим бенефициаром являются не простые украинцы, а американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов долларов дополнительного дохода», — отметили в издании.

По мнению автора статьи, из-за этого власти США не хотят решать кризис дипломатическими методами. Чтобы получить больше денег, они продолжат наращивать объем военных поставок Киеву.

О подписании президентом США этого законопроекта стало известно 21 мая. В пресс-службе Белого дома рассказали, что предусматривают «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

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Елизавета Новикова
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