На Каннском кинофестивале выбрали лучший фильм

Фильм шведского режиссера Эстлунда «Треугольник печали» получил «Золотую пальмовую ветвь»

Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» получил главную награду 75-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фестиваля.

Это уже вторая высшая награда, которую завоевал 48-летний режиссер в Канне. Первой «Золотой пальмой ветви» он был удостоен в 2017 году за кинокартину «Квадрат».

Фильм «Треугольник печали», посвященный миру моды, получил высокие оценки рецензентов «за безоглядный юмор».

Ранее стало известно, что актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick.

