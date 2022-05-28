Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Италии назвали конфликт на Украине «войной» НАТО против России

Итальянский журналист Д'Орси назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси назвал конфликт на Украине «войной» НАТО против России. Об этом он заявил в эфире телеканала La7.

По его словам, ограничительные меры Запада против Москвы были неэффективным и неправильным шагом. Журналист отметил, что западные страны уже стали жертвами санкций. Он призвал посчитать и сравнить потери Запада и России от ограничительных мер. «Как бы то ни было, это война НАТО против России», — подчеркнул историк.

Помимо этого, Д’Орси заявил, что не считает НАТО оборонительным блоком. Он объяснил, что альянс — это военная организация, которая и ведет себя как агрессивная военная организация.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин рассказал, что у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину. По его словам, есть опасения, что ситуация на Украине может перерасти в более крупный конфликт. Исследователь считает, что Россия якобы может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО, например, в Польше. «Это, безусловно, риск», — подчеркнул он.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
NYT сообщила об одобрении властями США отправки Украине РСЗО
В Италии назвали конфликт на Украине «войной» НАТО против России
В США назвали укрепившее курс рубля решение Путина
Солдат ВСУ арестовали после интервью командира о тяжелом положении армии
Журналист заявил об угрозе «Мрачного века» порабощения для США
Шеф-повар Ивлев раскрыл секрет похудения на 30 килограммов
В Британии оценили возможность «ударов» России по Польше
Порошенко развернули на украинско-польской границе
NYT сообщила о решении властей США передать Украине РСЗО
Стало известно о новых препятствиях для ускоренного вступления Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.