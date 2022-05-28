В Италии назвали конфликт на Украине «войной» НАТО против России

Итальянский журналист Д'Орси назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России

Итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси назвал конфликт на Украине «войной» НАТО против России. Об этом он заявил в эфире телеканала La7.

По его словам, ограничительные меры Запада против Москвы были неэффективным и неправильным шагом. Журналист отметил, что западные страны уже стали жертвами санкций. Он призвал посчитать и сравнить потери Запада и России от ограничительных мер. «Как бы то ни было, это война НАТО против России», — подчеркнул историк.

Помимо этого, Д’Орси заявил, что не считает НАТО оборонительным блоком. Он объяснил, что альянс — это военная организация, которая и ведет себя как агрессивная военная организация.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин рассказал, что у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину. По его словам, есть опасения, что ситуация на Украине может перерасти в более крупный конфликт. Исследователь считает, что Россия якобы может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО, например, в Польше. «Это, безусловно, риск», — подчеркнул он.