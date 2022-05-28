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Создательница чудо-швабры избавится от дома в США

Американская изобретательница Джой Мангано выставила на продажу дом на Лонг-Айленде

Фото: Sonia Moskowitz / Globallookpress.com

Американская изобретательница Джой Мангано, создавшая чудо-швабру, которая может отжимать тряпку без помощи человека, решила избавиться от особняка в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Владение предпринимательницы находится в деревне Сейнт-Джеймс между Нью-Йорком и Хэмптонсом на Лонг-Айленде. Мангано попросила за объект 20 миллионов долларов. Она решила выставить особняк на продажу, чтобы приобрести жилье поменьше. Мангано владела им с 2000 года, когда купила 1,35 миллиона долларов, а позже сделала ремонт.

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Дом занимает площадь более 2000 квадратных метров. Внутри есть 14 спален, просторная гостиная, столовая, кухня, бассейн, тренажерный зал и массажный кабинет. Участок занимает более трех гектаров, на территории расположены гараж на четыре машины и теннисный корт.

В январе жилье на Лонг-Айленде решил продать бывший хоккеист, игрок клубов НХЛ россиянин Алексей Яшин. За участок в 120 соток с личным бассейном и теннисным кортом спортсмен попросил девять миллионов долларов.

Нина Ташевская
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