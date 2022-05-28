Посол России предупредил о рисках эскалации из-за накачки Украины вооружениями

Посол России в США Антонов предупредил о рисках эскалации из-за накачки Украины оружием

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США, поставляя оружие Киеву, отдаляют перспективы достижения мира. При этом дипломат выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует, и Вашингтон не станут поставлять Украине дальнобойные ракетные вооружения.

Ранее The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Украине американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). По словам источника американской газеты, РСЗО войдут в ближайший пакет помощи Киеву, о котором будет объявлено на следующей неделе.