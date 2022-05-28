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В Ереване начался новый митинг за отставку Пашиняна

Многотысячный митинг за отставку премьер-министра Армении Пашиняна начался в Ереване

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Очередной многотысячный митинг армянской оппозиции за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна начался в Ереване. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Новая акция протеста проходит на площади Франции. Участники поют национальный гимн и гимн непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, республика Арцах). Лидеры демонстрантов утверждают, что Пашинян ответственен за сдачу исконных армянских территорий и требуют от него не подписывать мирный договор с руководством Азербайджана.

«Единение, борьба, победа», — скандируют недовольные.

Параллельно с этим большой митинг проходит в столице НКР Степанакерте. Колонну возглавляют лидеры движения «Сопротивление», по улицам города также проходит автопробег.

Обе акции проходят мирно, полиция не пресекает действия протестующих.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Это вызвало массовое недовольство граждан. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории Арцаха могут быть отданы под контроль Баку. В крупнейших городах Армении начались протестные акции.

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Алевтина Запольская
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