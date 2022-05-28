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Умер бывший президент Албании Буяр Нишани

Экс-президент Албании Буяр Нишани умер в Германии на 56-м году жизни

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент Албании Буяр Нишани скончался в субботу, 28 мая, на 56-м году жизни. Об этом сообщает портал 21.TV.

По данным канала, несколько недель назад политик был госпитализирован в одну из немецких клиник в тяжелом состоянии. Его диагноз и причины смерти пока неизвестны.

Буяр Нишани руководил Албанией с 2012 по 2017 год. До этого он возглавлял Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

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Алевтина Запольская
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