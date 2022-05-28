Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европол обеспокоился судьбой поставленного на Украину оружия

Европол обеспокоился, что поставленное на Украину оружие может попасть в руки преступников

Фото: Reuters

Европол обеспокоен судьбой поставленного на Украину вооружения и намерен создать международную рабочую группу для предотвращения попадания оружия в руки преступников. Об этом заявила директор полицейской службы Европейского союза (ЕС) Катрин де Болль, передает Spiegel.

«Когда-нибудь война закончится. Мы хотим предотвратить ситуацию, как 30 лет назад во время Балканских войн. Оружие той войны до сих пор используется преступными группировками», — отметила она.

По словам де Болль, Европол уже отслеживает тайные выезды и въезды известных террористов и воинствующих экстремистов между Украиной и Евросоюзом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Он указал, что поставки оружия Киеву отдаляют перспективы достижения мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Российские НКО получат участки для строительства бесплатно
Стало известно о новой форме сотрудников «Макдоналдса»
Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям
В Минздраве ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при обстреле «Точкой-У» детей
Европол обеспокоился судьбой поставленного на Украину оружия
Россияне смогут оформить визу в Индонезию по прибытии
Российский супермаркет предложил детям водку и виски со скидкой
Американка в накладных усах из мести сожгла на Урале автомобиль бизнес-партнера
Суд признал живым считавшегося умершим россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.