Европол обеспокоился, что поставленное на Украину оружие может попасть в руки преступников

Европол обеспокоен судьбой поставленного на Украину вооружения и намерен создать международную рабочую группу для предотвращения попадания оружия в руки преступников. Об этом заявила директор полицейской службы Европейского союза (ЕС) Катрин де Болль, передает Spiegel.

«Когда-нибудь война закончится. Мы хотим предотвратить ситуацию, как 30 лет назад во время Балканских войн. Оружие той войны до сих пор используется преступными группировками», — отметила она.

По словам де Болль, Европол уже отслеживает тайные выезды и въезды известных террористов и воинствующих экстремистов между Украиной и Евросоюзом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Он указал, что поставки оружия Киеву отдаляют перспективы достижения мира.