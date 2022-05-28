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Суд признал живым считавшегося умершим россиянина

Считавшийся мертвым житель Подмосковья через суд доказал, что он жив

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье суд отменил решение о признании вернувшегося с Крайнего Севера россиянина умершим. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, в 1999 году уроженец Луховицкого района, работавший тогда в строительном цехе, решил отправиться на заработки. В этот момент он вместе с женой, которая была старше его на шесть лет, воспитывал десятилетнего сына. Сначала супруга не хотела отпускать избранника в другой регион, однако позже согласилась.

Уехав на Крайний Север, мужчина пропал. Когда спустя год он так и не написал ни одного письма, жена обратилась в полицию. Стражи порядка не смогли найти мужчину, через пять лет местный суд по обращению женщины принял решение о признании ее мужа умершим.

Позже она повторно вышла замуж и родила дочь-инвалида. Второй супруг вскоре умер, оставив в наследство квартиру, которую она передала ребенку от первого брака. Неожиданно сын получил письмо от пропавшего отца, в котором он рассказал о возвращении в Московскую область к больному брату и попросил не рассказывать об этом экс-супруге.

При этом он удивился тому, что его считают умершим. Перед смертью брат «исчезнувшего» оставил родственнику частный дом. Когда владелец скончался, мужчина захотел оформить недвижимость на себя, однако столкнулся с трудностями: ему, как умершему, не могли передать дом. После этого он обратился в суд, в котором доказал, что жив. В марте 2022 года решение о его смерти было аннулировано.

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Елизавета Новикова
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