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Двоих российских полицейских уволили из МВД за пытки задержанных

В Забайкалье двоих транспортных полицейских уволили из МВД за пытки задержанных

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двоих транспортных полицейских уволили из органов за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте по Забайкалью, текст ведомства цитирует Chita.ru.

По предварительным данным, в январе этого года экс-стражи порядка незаконно применяли физическую силу к задержанным для того, чтобы выбить из них признания. Как пишет издание, они пытали «случайных прохожих». Позже в отношении бывших сотрудников МВД возбудили дело.

Ранее сообщалось, что на Камчатке бывшего замначальника отдела МВД осудили за взятки свежей рыбой и деньгами. Также ему назначили штраф в размере пяти миллионов рублей, запретили занимать должности в органах правопорядка и лишили специального звания капитана полиции.

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Елизавета Новикова
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