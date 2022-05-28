Европе предсказали значительные потери при быстром отказе от газа из России

Vygon: Европа не сможет быстро отказаться от российского газа без значительных потерь

Европа не сможет быстро отказаться от газа из России без значительных потерь. Об этом РИА Новости рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Эксперт объяснила, что падение темпов экономического роста будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. Она отметила, что вывод в данной ситуации простой — отказаться от российского газа без существенных потерь невозможно. Кроме того, по ее словам, нет уверенности в том, что не будут закрыты основные газопотребляющие предприятия. Белова также задалась вопросом, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45 процентов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер оценил уровень заполненности газохранилищ страны. По его словам, в данный момент уровень заполненности газохранилищ выше, чем на этот же период в предыдущие годы. В то же время глава регулятора ФРГ подчеркнул, что он «недостаточно хорош» на тот случай, если в краткосрочной перспективе страна будет получать меньше газа из России или вовсе этот импорт прекратится.

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