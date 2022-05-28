Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь граждане России и Южной Осетии могут получить гражданство одной из стран без отказа от собственного паспорта. Дети, не достигшие 18-летнего возраста, получают гражданство по выбору на основании совместного письменного заявления родителей о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.

Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться до письменного уведомления одной из сторон по дипломатическим каналам.

Ранее Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил действующему главе государства Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России 13 мая. Планируется, что голосование пройдет 17 июля.