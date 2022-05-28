Российский супермаркет предложил детям водку и виски со скидкой

Российский супермаркет устроил акцию в честь 1 июня и предложил скидку на алкоголь

Российский супермаркет устроил акцию в честь Международного дня защиты детей и сделал скидки на алкогольную продукцию. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Федерал Пресс».

Согласно сайту, отслеживающему скидки в магазинах, акция «Все лучшее — детям!» проводится с 19 мая по 1 июня. Супермаркет предлагает специальные цены на водку, кедровые настойки и виски.

Помимо алкогольной продукции, в акции участвуют продовольственные товары, такие как пельмени, молоко, а также игрушки. Например, магазин сделал скидку на куклы и модели самолетов.

Ранее в Минздраве предложили повысить минимальный возраст для продажи алкоголя в России. Заместитель главы ведомства Виктор Фисенко заявил, что вопрос об ограничении продажи алкоголя будет прорабатываться с целью снижения потребления спиртного в стране.