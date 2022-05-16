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В России предложили повысить минимальный возраст для продажи алкоголя

В Минздраве предложили повысить минимальный возраст для продажи алкоголя в России

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Министерство здравоохранения хочет проработать вопрос повышения минимального возраста продажи алкоголя с целью снижения потребления спиртного в России. О таком предложении рассказал заместитель главы ведомства Виктор Фисенко, пишут «Известия».

Он отметил, что Минздрав готов поддержать новые инициативы, направленные на снижение потребления спиртных напитков, к примеру, запретить скидки по ценам на данную продукцию в магазинах.

Фисенко подчеркнул, что сейчас необходимо прорабатывать шаги в этом направлении, а также ориентироваться на другие предложения. По его словам, в 2021 году в российских регионах не наблюдалась позитивная динамика в части потребления алкоголя.

Ранее МВД составило социальный портрет пьяного водителя в России. По описанию ведомства, чаще всего это мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

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Анна Щербакова
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