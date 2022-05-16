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Россиянам описали портрет пьяного водителя

МВД составило социальный портрет пьяного водителя в России

Фото: why kei / Unsplash

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Об этом в понедельник, 16 мая, со ссылкой пишет ТАСС.

По описанию ведомства, чаще всего это мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены. 21 процент из попавших в аварии в состоянии опьянения — работники сферы торговли и услуг. 83 процента таких аварий совершаются на легковых машинах, еще 13 процентов приходится на мототранспорт.

Отмечается, что люди с ученой степенью в 2021 году не были участниками ни одного ДТП в состоянии опьянения.

В апреле стало известно, что научный центр безопасности дорожного движения МВД России и столичный центр наркологии составили обучающее пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. В частности, в нем выявлять пьяных водителей предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения.

Евгения Куликова
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