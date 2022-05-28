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Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Правительство России утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий отечественным авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки. Перечень опубликован на портале правовой информации.

Так, возмещение операционных расходов будет предоставляться после проведения отбора заявок. Кроме того, субсидии будут выплачивать на основе соглашения о предоставлении средств между Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиакомпанией в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с формой, утвержденной Министерством финансов.

Для проведения отбора ведоство в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств разместит на портале объявление, в котором будут указаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, а также цели предоставления денежных средств, требования к участникам отбора, список требований, условия признания победителей.

Ранее, в апреле, Росавиация назвала дату получения российскими авиакомпаниями первых субсидий на компенсацию возврата авиабилетов пассажирам. Так, ведомство планирует провести три раунда отбора на получение субсидий: в мае, августе и ноябре. Первые выплаты должны состояться в июне 2022 года.

Марина Совина
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