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Иран раскрыл состояние экипажа задержанных греческих танкеров

МИД Ирана: экипажи задержанных греческих танкеров здоровы и находятся в безопасности

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Экипажи греческих нефтяных танкеров, задержанных иранскими военными, здоровы и находятся в безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

«Наши древние связи с Грецией и ее великим народом всегда основывались на взаимном уважении. Нашим связям не должны мешать глубоко недальновидные просчеты, в том числе грабежи на большой дороге по приказу третьей стороны. Экипажи танкеров в безопасности и здоровы», — сообщил Хатибзаде.

О задержании в Персидском заливе танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, шедших под флагом Греции, стало известно в пятницу, 27 мая. По словам представителей Ирана, это стало ответом на задержание Грецией российских судов с иранской нефтью.

24 мая Министерство юстиции США при содействии греческих властей конфисковало иранскую нефть с российского танкера Lana. При этом позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под запретительные меры ЕС.

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Марина Совина
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