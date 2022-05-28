Иран раскрыл состояние экипажа задержанных греческих танкеров

МИД Ирана: экипажи задержанных греческих танкеров здоровы и находятся в безопасности

Экипажи греческих нефтяных танкеров, задержанных иранскими военными, здоровы и находятся в безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

«Наши древние связи с Грецией и ее великим народом всегда основывались на взаимном уважении. Нашим связям не должны мешать глубоко недальновидные просчеты, в том числе грабежи на большой дороге по приказу третьей стороны. Экипажи танкеров в безопасности и здоровы», — сообщил Хатибзаде.

О задержании в Персидском заливе танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, шедших под флагом Греции, стало известно в пятницу, 27 мая. По словам представителей Ирана, это стало ответом на задержание Грецией российских судов с иранской нефтью.

24 мая Министерство юстиции США при содействии греческих властей конфисковало иранскую нефть с российского танкера Lana. При этом позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под запретительные меры ЕС.