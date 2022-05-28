В Херсонской области решили перейти на московское время

Херсонская область перейдет на московское время, отказавшись от зимнего

Херсонская область откажется от перехода на зимнее время и останется в одном часовом поясе с Москвой. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Мы перешли на московское время. Москва — это центр времени Херсонской области», — сказал Стремоусов.

По его словам, Херсонская область больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.

27 мая стало известно, что Запорожская область также перешла на московское время. Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, данное решение было принято еще в марте. Зимой этого года в регионе не будут переводить стрелки часов, пояснил он.