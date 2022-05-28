Трамп допустил свое участие в борьбе за пост президента

Экс-президент Дональд Трамп допустил свое участие в борьбе за пост главы США

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что может вновь побороться за пост главы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в штате Техас, экс-глава Белого дома рассказал, что во время массовых беспорядков в 2020 году позволил губернаторам-демократам самостоятельно решить проблему в Миннеаполисе, Чикаго и Портленде. «Если я снова выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — пообещал он.

Весной и летом 2020 года в десятках городов США прошли массовые протесты BLM, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах протестные акции переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В беспорядках пострадали 114 полицейских. Ущерб, нанесенный протестующими, оценивается в 1-2 миллиарда долларов.

В июле 2021 года Министерство юстиции США выразило опасения из-за желания экс-президента США Дональда Трампа вновь занять должность главы государства. По мнению ведомства, это может провоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года. В Минюсте заключили, что для восстановления Трампа в должности отсутствуют правовые механизмы, а его подозрения в фальсификации выборов были полностью опровергнуты.