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Россияне смогут оформить визу в Индонезию по прибытии

Индонезия разрешила россиянам оформлять туристическую визу по прибытии

Фото: Pixabay

Индонезия обновила список стран, граждане которых смогут оформить однократную туристическую визу по прибытии в страну без обращения в посольства и консульства. Об этом сообщает портал Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.

В новый перечень попали Россия, Белоруссия, Сербия, Украина, Оман, Египет и другие страны. Россияне смогут воспользоваться новой процедурой с 30 мая. Стоимость оформления визы составит 35 долларов (примерно 2300 рублей).

Также потребуется предъявить загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев и обратный билет либо билет в третью страну и установить на смартфон приложение Peduli Lindungi. Требование о наличии ПЦР-теста и справки о вакцинации против коронавируса было упразднено.

Ранее стало известно об отпускных планах россиян в грядущем летнем сезоне. По данным ВЦИОМ, 39 процентов соотечественников хотят провести отпуск на даче, еще 39 процентов планируют отправиться в путешествие по России.

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Алевтина Запольская
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