Молодому россиянину оторвало пальцы во время взрыва детонатора в лесу

В Самаре 19-летнему юноше ампутировали кисть после взрыва детонатора в лесу

В Самаре 19-летнему россиянину ампутировали кисть после взрыва детонатора. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает 63.RU.

Инцидент произошел 25 мая, в этот день юноша вместе с отцом ходил по лесу и собирал ландыши. Во время прогулки он нашел возле пня продолговатую алюминиевую «трубочку».

«Я взял этот предмет в левую руку, стал его вертеть и рассматривать. И, возможно, я случайно соединил какие-то контакты, и эта «трубочка» взорвалась у меня в руке. Мне оторвало пальцы», — рассказал потерпевший.

После этого они с отцом побежали к машине, перетянул руку жгутом и вызвал скорую. Молодого человека госпитализировали и провели ампутацию части руки. В этот же день полицейские вместе с отцом молодого человека поехали в лес, где нашли и взорвали еще несколько детонаторов. Как пишет KP.RU со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, сейчас стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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