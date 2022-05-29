Здание обрушилось в центре Багдада из-за взрыва

Ас-Сумария: из-за взрыва в центре Багдада обрушилось здание, в котором находился ресторан

Из-за взрыва в центре Багдада обрушилось здание, в котором находился ресторан. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в службе безопасности.

Точная причина взрыва остается неизвестной, однако по предварительной версии мог взорваться газопровод.

По словам собеседника телеканала, количество жертв остается неизвестным, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков.

Ранее сообщалось, что турецкую военную базу «Зликан» в Ираке, расположенную на северо-востоке провинции Ниневия, атаковали дроны со взрывчаткой. Это стало первой атакой подобного рода. Уточняется, что в результате бомбардировки с воздуха погиб гражданин Ирака, работавший на базе.