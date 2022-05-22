Стало известно об атаке дронов со взрывчаткой на турецкую базу в Ираке

Shafaq сообщило, что турецкую базу в Ираке впервые атаковали БПЛА со взрывчаткой

Турецкую военную базу «Зликан» в Ираке, расположенную на северо-востоке провинции Ниневия, впервые атаковали дроны со взрывчаткой. Об этом стало известно агентству Shafaq.

«Это первая атака подобного рода на турецкую базу, осуществленная беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)», — сообщил источник издания. Уточняется, что в результате бомбардировки с воздуха погиб гражданин Ирака, работавший на базе.

Ранее турецкую военную базу «Зликан» в Ираке обстреляли самодельной реактивной системой залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик. Машина выпустила десять ракет в сторону базы.