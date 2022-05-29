Держатели российских евробондов не получили выплаты на 100 миллионов долларов

Bloomberg: выплаты на 100 миллионов долларов от России не поступили на счета кредиторов

По состоянию на вечер 27 мая выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета держателей российских евробондов, сообщает Bloomberg.

В результате этого, как пишет агентство, наступил 30-дневный период, в течение которого необходимо провести эти выплаты. Отмечается, что кредиторы должны были получить 71,25 миллиона долларов в виде выплат по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году и 26,5 миллиона евро по облигациям со сроком погашения в 2036 году.

При этом позднее в пятницу, 27 мая, как указывает агентство, Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил, что с его счета средства в пользу депонентов были списаны. В договорных условиях облигаций указано, что НРД является их зарегистрированным держателем с целью выплаты основной суммы долга или процентов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия найдет инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. «Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить проценты», — подчеркнул он.