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В России зафиксировали рекордное количество выпущенных кредитных карт

«Эквифакс» сообщило, что в апреле число кредитных карт в России превысило 50 миллионов

Фото: Unsplash

В апреле количество кредитных карт в России впервые превысило отметку в 50 миллионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что в апреле портфель кредитных карт российских банков побил исторический рекорд — он вырос на 1,05 процента, до 1,4 триллиона рублей. Количество выпущенных кредиток увеличилось на 1,3 процента, достигнув 50,1 миллиона карт.

Как объяснили аналитики компании, ситуация объясняется особенностью самого вида кредитования. Потребители стали более активно пользоваться ранее установленными кредитными лимитами по картам, что спровоцировало рост объемов портфеля.

Тем не менее следствием роста портфеля стало увеличение объемов просроченной задолженности. В «Эквифакс» заметили, что количество карт с просроченной свыше 90 дней задолженностью выросло на 2,2 процента, до 2,913 миллиона единиц, что также стало новым рекордом для данного сегмента. При этом объем просрочки по ним увеличился на 1,9 процента — до рекордных 175,5 миллиарда рублей.

«Сам по себе рост объема просроченной задолженности не является чем-то критичным для рынка, для которого важно отсутствие роста доли этой задолженности. По итогам апреля данный показатель изменился крайне незначительно (на 0,1 процентного пункта) на фоне более значительного роста портфеля как в апреле, так и по итогам четырех месяцев текущего года», — уточили аналитики «Эквифакс».

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Дарья Рыбак
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