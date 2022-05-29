В США оценили последствия возможного дефолта России

Экономист Сэмплс заявил ТАСС, что последствия возможного дефолта РФ будут символическими

Последствия возможного технического дефолта по внешнему долгу РФ могут быть «символическими» на фоне санкций, которые были введены до этого в отношении Москвы западными странами, оценил в беседе с ТАСС доцент права бизнес-колледжа Терри Университета Джорджии (США) Тим Сэмплс.

«Основываясь на том, что я могу наблюдать, истечение срока действия лицензии [Минфина США], скорее всего, приведет к дефолту в результате заморозки потока платежей России держателям облигаций», — сказал экономист.

Он добавил, что это произойдет после истечения отсрочки по платежам. При этом эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация является необычной. «Большинство дефолтов по суверенному долгу вызваны экономическим кризисом и сокращением ликвидности», — полагает Сэмплс. Он добавил, что в иных случаях страна может отказаться от определенных долговых обязательств.

«Крупные дефолты по суверенному долгу, как правило, приводят к некоторым долгосрочным последствиям и экономическим трудностям», — заявил эксперт. По его словам, отличительной чертой этого дефолта является то, что санкции уже сильно изолировали российскую экономику.

«Так что в некотором смысле последствия могут быть в значительной степени символическими», — сказал Сэмплс, отметив, что если санкции США заставят РФ объявить о вынужденном дефолте, это, безусловно, будет отражать диспаритет в суверенитете двух правительств.

Ранее Соединенные Штаты решили не продлевать генеральную лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания своего государственного долга. Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С.