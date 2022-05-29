Россиянин из ревности сломал ребра своей возлюбленной

Е1: в Екатеринбурге мужчина из ревности сломал ребра своей сожительнице

В Екатеринбурге мужчина сломал ребра своей сожительнице, приревновав ее к другому. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на УМВД по российскому городу.

Инцидент произошел в среду, 25 мая. Между 34-летним местным жителем и его возлюбленной произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого он ударил ее кулаком в область ребер. В результате женщина получила переломы. Прибывшие по адресу медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Мужчина объяснил полицейским, что не смог сдержать эмоции. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 34-летнего россиянина, который в ходе ссоры во время распития спиртного со своим знакомым вцепился зубами в ухо своего товарища и откусил его верхнюю часть. Пострадавший вызвал полицейских, после чего был госпитализирован прибывшими медиками. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

