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Ряду россиян запретили проветривать квартиру

Врач Щепеляев запретил аллергикам и астматикам проветривать квартиру при пылении деревьев

Фото: Pixabay

Врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев заявил, что ряду россиян не стоит проветривать квартиру в сезон пыления деревьев. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Щепеляев запретил аллергикам и астматикам проветривать квартиру при пылении деревьев, поскольку в ином случае пыльца может остаться в помещении и усугубить течение заболевания. Врач призвал быть особенно осторожными пациентам с бронхиальной астмой и с реакцией на пыльцу деревьев.

«Пыльца налетит, и даже когда сезон пыления закончится, у вас дома будут проблемы. Вы будете дома мучиться достаточно длительное время. При аллергии на домашнюю пыль не столько окна открывать нужно, сколько иметь хороший пылесос», — объяснил он.

Медик добавил, что частота проветриваний жилья определяется его расположением. Если недалеко от дома есть горно-обогатительный или металлургический комбинат и с этой стороны дует ветер, то не стоит открывать окна.

«Надо смотреть, в какую сторону дует ветер, и от этого отталкиваться. Очень много моментов, которые индивидуальны для разных патологий, климатических зон», — заключил иммунолог.

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Марина Совина
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