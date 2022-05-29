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СК установит роль сына британского политика в боевых действиях на Украине

СКР даст оценку действиям Бена Гранта в рамках уголовного дела о наемничестве на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России в рамках расследования даст оценку действиям Бена Гранта, сына британского депутата от консерваторов Хелен Грант, руководившего группой наемников на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По имеющимся данным, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине. В ведомстве заявили, что его роль в боевых действиях будет установлена в ходе расследования.

«В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль Гранта, являющегося родственником британского парламентария», — говорится в сообщении СК.

Ранее в мае СМИ обнаружили Бена Гранта, сына британского парламентария Хелена Гранта, на передовой на Украине. Тогда отмечалось, что он попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины, где руководил группой британских и американских бойцов, пытавшейся уничтожить российский БТР из гранатомета Matador.

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Дарья Рыбак
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