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СМИ обнаружили сына британского политика на передовой на Украине

i: сын британского депутата Грант оказался причастен к обстрелу российского БТР на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бен Грант, сын депутата от консерваторов Хелен Грант, оказался среди наемников, отправившихся на Украину. Это выяснило издание i.

30-летний Грант, имеющий пятилетний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, является родственником парламентария Хелен Грант. Она заседает в парламенте уже 12 лет и является 12 лет специальным представителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек.

По информации издания, Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины. Он руководил группой британских и американских бойцов, пытавшейся уничтожить российский БТР на расстоянии около сотни метров. В какой-то момент Грант приказал своему подчиненному выстрелить по бронемашине из гранатомета Matador и проконтролировать реактивную струю от гранатомета позади себя.

27 мая Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) заявила о причастности попавших в плен граждан Великобритании и Марокко к боевым действиям в Донбассе, им может грозить смертная казнь. По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, ведомство завершило расследование в отношении группы иностранных наемников, которых подозревают в насильственном захвате власти, наемничестве и совершении преступлений группой лиц.

Два британца — Шон Пиннер и Эйден Эслин — попали в плен во время боевых действий на Украине в апреле. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного киевскими силовиками.

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Марина Совина
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