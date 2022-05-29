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В США заявили о невозможности победы Украины

Бывший помощник 40-го президента США Рейгана заявил о невозможности победы Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, считает бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Об этом он написал в своей статье для журнала American Conservative.

Бэндоу отметил, что Вашингтон переоценивает возможности Киева в противостоянии российской спецоперации. «Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — отметил он.

По мнению Бэндоу, Соединенным Штатам необходимо добиться от украинской стороны возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем. «США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что, если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. «Мы должны гарантировать, что Украина победит в этой великой борьбе за свободу», — заметила министр.

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Марина Совина
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