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Глава МИД Британии высказалась о последствиях победы России на Украине

Трасс заявила о потере чувства безопасности Запада при победе России на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что, если Россия одержит победу на Украине, Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. О таких последствиях она высказалась, выступая в Праге, где находится с визитом, сообщает ТАСС.

«Мы должны гарантировать, что Украина победит в этой великой борьбе за свободу», — заметила министр и добавила, что действия российского руководства направлены не только против народа Украины, но и против «свободы, суверенитета и верховенства права» западных стран.

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg признал, что президент России Владимир Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине. По его словам, в связи с этим Лондону и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом».

Ранее стало известно, что британский министр иностранных дел во время визита в Боснию и Герцеговину намерена предостеречь союзников от попыток «умиротворить» Россию. Ее визит будет осуществлен с целью сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая поставки оружия Киеву и санкции против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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