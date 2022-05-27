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Джонсон признал достижение Путиным «ощутимого прогресса» на Украине

Премьер Британии Джонсон заявил об ощутимом прогрессе России в ходе боев в Донбассе

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg признал, что президент России Владимир Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине.

По словам британского премьера, российские войска добиваются существенного прогресса в ходе боевых действий на Донбассе, в связи с чем Лондону и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом».

Ранее Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России, отметив необходимость создания «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу (ЕС)» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также к реакцией Германии на действия России.

Кроме того, Соединенное Королевство распорядилось отправить Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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