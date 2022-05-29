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В Совфеде предложили обсудить конфискацию европейских активов в России

Сенатор Клишас предложил ЕС обсудить в Брюсселе конфискацию европейских активов в России
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: РИА Новости

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил в своем Telegram-канале на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, где планируется обсудить конфискацию российских активов в юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть возможность ответной конфискации активов европейцев в России.

«Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России», — написал сенатор.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передаче их на восстановление Украины после конфликта.

До этого палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.

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Марина Совина
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