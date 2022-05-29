Во Франции высказались против включения Украины в ЕС только ради безопасности

Лидер левой партии Франции Меланош высказался против включения Украины в ЕС

Европейскому союзу не стоит принимать решения касательно включения Украины в состав объединения «на эмоциях». Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, сообщает BFMTV.

Он высказался против включения Украины в ЕС только ради ее безопасности, так как есть и иные немаловажные аспекты. «Минимальная зарплата на Украине сейчас составляет 130 евро. Я не поддерживаю мысль о том, чтобы на наш общий рынок со свободным передвижением пришли люди, которые зарабатывают по 130 евро в месяц», — высказался он.

Меланшон посоветовал Украине сначала добиться «социальной гармонизации» со странами Европы, а только потом пытаться войти в состав ЕС. Он также заявил, что стране необходимо прежде всего улучшить экономические показатели и поднять размер минимальных зарплат до значений, которые существуют во Франции, Германии и Испании. В этих странах, уточнил он, сейчас минимальный уровень зарплаты составляет 1050 евро в месяц.

В заключение политик сказал, что такие вопросы, как включение страны в Евросоюз, быстро не решаются. «Мы должны поразмышлять и о том, как защитить самих себя и как разобраться с социальным неравенством в Европе», — добавил он.