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НАТО обвинили в конфликте на Украине

Старший полковник НОАК в отставке Бо заявил, что конфликт на Украине разразился из-за НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо обвинил НАТО в конфликте на Украине. Об этом он написал в своей статье для издания South China Morning Post.

«Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться», — заявил он.

Эксперт считает, что дальнейшая эскалация международного напряжения может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. Он призвал Североатлантический альянс взять на себя обязательство при любых обстоятельствах отказаться от нанесения первого ядерного удара по России.

Также, по мнению Бо, НАТО должна прекратить дальнейшее расширение на восток при условии отказа российской стороны от права нанесения ядерного удара первой, а также инициировать переговоры о новых механизмах безопасности в Европе, в частности о заключении договора, который будет ограничивать использование обычного и атомного оружия в регионе.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин рассказал, что у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину. По его словам, есть опасения, что ситуация на Украине может перерасти в более крупный конфликт. Исследователь считает, что Россия якобы может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО, например, в Польше.

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Марина Совина
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