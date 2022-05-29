Найдено место крушения пропавшего в Непале самолета

Власти Непала нашли примерное место крушения самолета Tara Air, туда направились спасатели

Власти Непала нашли примерное место крушения пассажирского самолета национальной авиакомпании Tara Air, который пропал сразу после вылета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника.

По его словам, жители деревни, расположенной неподалеку от подножия гималайской горы Манапати, видели горящий самолет возле истоков реки Лянку Кхола. Сообщается, что спасатели уже направились к предполагаемому месту крушению и по земле, и по воздуху. Управление гражданской авиации Непала также направило туда своих специалистов, но отметило, что поиски самолета затрудняют плохая погоды и сложный рельеф местности.

В то же время представитель Tara Air Сударшан Гартаула в беседе с агентством не исключил, что замеченный местными жителями огонь может оказаться костром, который разжег кто-то из жителей или пастухов. «Это может быть что угодно», — отметил он.

Ранее самолет Tara Air, на борту которого находились граждане Непала, Индии и два гражданина Германии (19 пассажиров и три члена экипажа) вылетел из аэропорта города Покхара и спустя несколько минут пропал с радаров. Власти Непала развернули поисковую операцию, однако она была временно приостановлена из-за непогоды.