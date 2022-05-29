В России заявили об отсутствии планов по захвату или оккупации Киева

Посол России в Великобритании Келин заявил об отсутствии планов по захвату Киева

Российское руководство не ставило целью захват или оккупацию Киева в ходе специальной военной операции на Украине. Об отсутствии таких планов заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телерадиокорпорации «Би-би-си», передает ТАСС.

Дипломат отметил, что «на начальной стадии операции не было цели захватить Киев». Более того, Келин счел невозможным захват или оккупацию украинской столицы, поскольку это большой город.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и силами Луганской народной республики (ЛНР). Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.