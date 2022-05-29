Психиатр назвал допустимую норму времени для пользования гаджетами

Психиатр Додица: каждый человек сам должен решать, сколько времени проводить в гаджетах

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в интервью RT раскрыл, сколько времени можно проводить в гаджетах. По его словам, каждый пользователь сам должен определять свою норму.

«Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни», — подчеркнул врач.

Он напомнил, что гаджеты стали неотъемлемой частью жизни человека. Кроме того, они развивают мелкую моторику и скорость реакции, принятия решения, усвоения информации.

Однако, отметил Додица, из-за чрезмерной виртуализации своей жизни человек может начать чувствовать себя несчастным, может появиться чувство собственной неполноценности, ущербности, зависти.

«Если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти все ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации», — посоветовал психиатр. По его словам, следует четко отслеживать количество своей жизни и количество времени, проведенного в социальных сетях.

В январе американка Тэмми Родригес (Tammy Rodriguez) подала в суд на компании Instagram и Snapchat после суицида ее одиннадцатилетней дочери в июле 2021 года. женщина регулярно пыталась уберечь дочь Селену от чрезмерного использования приложений. Иск направлен на то, чтобы привлечь компании к ответственности за растущий кризис психического здоровья у детей и подростков из-за зависимости от соцсетей.

