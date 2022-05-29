Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Психиатр назвал допустимую норму времени для пользования гаджетами

Психиатр Додица: каждый человек сам должен решать, сколько времени проводить в гаджетах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в интервью RT раскрыл, сколько времени можно проводить в гаджетах. По его словам, каждый пользователь сам должен определять свою норму.

«Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни», — подчеркнул врач.

Он напомнил, что гаджеты стали неотъемлемой частью жизни человека. Кроме того, они развивают мелкую моторику и скорость реакции, принятия решения, усвоения информации.

Однако, отметил Додица, из-за чрезмерной виртуализации своей жизни человек может начать чувствовать себя несчастным, может появиться чувство собственной неполноценности, ущербности, зависти.

«Если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти все ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации», — посоветовал психиатр. По его словам, следует четко отслеживать количество своей жизни и количество времени, проведенного в социальных сетях.

В январе американка Тэмми Родригес (Tammy Rodriguez) подала в суд на компании Instagram и Snapchat после суицида ее одиннадцатилетней дочери в июле 2021 года. женщина регулярно пыталась уберечь дочь Селену от чрезмерного использования приложений. Иск направлен на то, чтобы привлечь компании к ответственности за растущий кризис психического здоровья у детей и подростков из-за зависимости от соцсетей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен
Психиатр назвал допустимую норму времени для пользования гаджетами
Россиянин из ревности сломал ребра своей возлюбленной
Родион Газманов рассказал о методах воспитания знаменитых родителей
Россияне начали отказываться от планшетов
Оценены шансы нападения Польши на российские войска
Глава Xiaomi рассказал о любимых смартфонах
Бывший командующий ВДВ раскрыл указание США Польше по Украине
Названы принципиальные отличия комплекса «Сармат» от ракеты «Воевода»
В IIHF высказались об отправке сборной России по хоккею в первый дивизион
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.