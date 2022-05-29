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В Евросоюзе оценили возможность смягчения антироссийских санкций

Источник в Брюсселе рассказал, что ЕС не обсуждает смягчение антироссийских санкций

Фото: Shutterstock

Высокопоставленный европейский источник, оценивая на встрече с журналистами в Брюсселе возможность смягчения антироссийских санкций, рассказал, что в настоящее время страны Евросоюза не обсуждают эту тему, а также нет планов по включению данного вопроса в повестку дня, сообщает РИА Новости.

«На данный момент вопрос отмены санкций в обмен на послабления в Черном море не поднимался на уровне 27 государств ЕС», — заявил он.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита лидеров ЕС рассказал, что в В Евросоюзе наметился крах единства по вопросу санкций против России. Политик подчеркнул, что с началом боевых действий на Украине Европа выступала единым фронтом, выразив надежду на то, что такое же единство государства покажут на саммите.

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Марина Совина
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