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Блинкен призвал Китай прекратить геноцид меньшинств

Госсекретарь США Блинкен призвал власти Китая прекратить геноцид уйгуров

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к властям Китая и призвал прекратить геноцид национальных меньшинств в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями, которые приходят из города Синьцзян. По его словам, местных жителей предупредили, чтобы они не жаловались на условия в регионе. Он также напомнил о сотнях пропавших без вести уйгуров и содержании под стражей более миллиона человек. Помимо этого, госсекретарь указал, что Пекин должен уважать права тибетцев в Гонконге.

«Мы вновь призываем КНР немедленно прекратить зверства в Синьцзяне, освободить несправедливо задержанных, дать ответ на пропавших без вести», — заявил Блинкен, отметив, что в Синьцзяне, где живут 11 миллионов уйгуров, продолжается геноцид и преступления против человечности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

В начале марта 2021 года аналитический центр Newlines Institute заявил, что власти КНР нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.

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Варвара Кошечкина
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