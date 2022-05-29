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Фермерам Зимбабве пригрозили конфискацией зерна при отказе его продавать властям

Власти Зимбабве обяжут фермеров продавать зерно государству по низкой цене

Фото: Vince Veras / Unsplash

Правительство Зимбабве пригрозило фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его государству по установленной низкой цене. Об этом пишет ZimLive.

Отмечается, что власти установили закупочную цену на тонну кукурузы в размере 75 тысяч зимбабвийских долларов (менее 180 долларов США), в то время как частные компании предлагают 310 тысяч зимбабвийских долларов. По этой причине фермеры предпочитают сбывать продукцию частным покупателям, а не государству.

В связи с этим Джон Басера, министр земель и сельского хозяйства, поручил Совету по маркетингу зерна (GMB) провести так называемую «операцию по уничтожению зерна»: конфисковывать запасы кукурузы, находящиеся у фермеров. Также правительство намерено реализовать положения постановления от 2019 года, согласно которому физические лица, компании и организации обязаны приобретать кукурузу у частных лиц только через GMB.

Согласно отчету Second Round Crop and Livestock Assessment, в 2022 году объем собранного урожая в Зимбабве снизится по сравнению с прошлым годом на 43 процента из-за нерегулярных дождей.

Ранее в мае британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь Лондона в вопросе возобновления экспорта зерна с Украины. Премьер заверил, что Британия интенсивно прорабатывает проблему поставок продовольствия с международными партнерами, в том числе со странами «Большой семерки».

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Дарья Рыбак
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Фермерам Зимбабве пригрозили конфискацией зерна при отказе его продавать властям
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