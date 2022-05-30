Россиян предупредили о воспалении сердца из-за ангины

Терапевт Лишин предупредил о возможных осложнениях с сердцем у больных ангиной

Врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru предупредил россиян о возможности развития перикардита у людей, которые заболели ангиной, в том случае, если во время болезни они продолжают проявлять большую активность.

«Тонзиллит считается одним из самых серьезных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка», — заявил специалист.

Он также добавил, что развитие перикардитов и воспалительных процессов в стенке сердца чаще всего происходят при наличии серьезных простудных заболеваний, включая ангину. По его словам, вирусам и бактериям необходимо совсем немного времени чтобы разлететься по организму человека после того, как они попадают в его кровь.

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