Диетолог назвала четыре лучших продукта для облегчения боли в горле

Диетолог Янг назвала овсянку и мороженое лучшими продуктами для облегчения боли в горле

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лиза Янг назвала четыре лучших продукта для облегчения боли в горле, которые не вызовут раздражения при глотании и способны ускорить выздоровление. Ее слова передает издание Eat This, Not That!.

В качестве одного из лучших продуктов, который стоит есть при боли в горле, специалист назвала овсянку. У этой каши мягкая текстура, и она содержит много питательных веществ, необходимых для увеличения уровня энергии в организме и уменьшения воспаления. Также Янг рекомендовала при ангине и любых неприятных ощущениях в горле съесть порцию мороженого. По ее словам, это лакомство охлаждает воспаленные участки, из-за чего уменьшается отек и, как следствие, снижаются болевые ощущения.

Еще один продукт с мягкой текстурой, который легко проглотить при боли в горле, — это йогурт. Как отметила диетолог, в йогурте содержатся кальций, полезный белок и пробиотики, которые способны поддержать иммунную систему во время болезни и сдержать рост колонии вредоносных бактерий.

И последний продукт, который Янг посоветовала есть при боли в горле — куриный бульон. По ее словам, теплая пища не только успокоит горло и уменьшит раздражение, но и пополнит запасы электролитов в организме благодаря большому количеству натрия в составе, что поможет избежать обезвоживания, которое часто возникает при простуде и гриппе.

