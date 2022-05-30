В России заочно арестовали и объявили в розыск двух украинских командиров

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде и пытках

В России заочно арестованы и объявлены в розыск два украинских командира спецподразделений за геноцид и пытки российских военных. Об этом со ссылкой на решение Басманного суда Москвы сообщает ТАСС.

Так, командиру 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрею Полякову и командиру 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Алексею Махову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и статьей 357 («Геноцид») УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск.

26 мая в Следственном комитете России потребовали заочно арестовать начальника СИЗО №13 Александра Балдука в Киеве за пытки попавших в плен российских военных. Отмечалось, что он издевался не только над россиянами, но и над пророссийски настроенными гражданами Украины.