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СК потребовал арестовать начальника СИЗО Киева за пытки российских военнопленных

СКР потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве за пытки российских военных

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Следственном комитете России (СКР) потребовали заочно арестовать начальника СИЗО №13 Александра Балдука в Киеве за пытки попавших в плен российских военных. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы, в который поступило ходатайство.

Его обвиняют по статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением или военнопленными») УК РФ. Отмечается, что Балдук издевался не только над россиянами, но и над пророссийски настроенными гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России. Сейчас он занимает должность председателя Одесской областной горадминистрации, а ранее командовал 28-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных силы Украины (ВСУ).

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Елизавета Новикова
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