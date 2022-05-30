Генерал-майору российской таможни дали срок за взятку

В Астрахани генерал-майора российской таможни Саидова приговорили к 7 годам колонии

В Астрахани генерал-майора российской таможенной службы Ильдара Саидова приговорили к семи годам строгого режима и штрафу в 10,1 миллиона рублей за получение взятки. Об этом в понедельник, 30 мая, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

Саидов был признан виновным в получении взятки на сумму в 2,1 миллиона рублей за содействие и покровительство контрабандной деятельности. Предприниматель передал таможеннику взятку через посредника — начальника таможенного поста и первого заместителя начальника региональной таможни.

Ильдар Саидов был задержан сотрудниками ФСБ 15 марта 2021 года за организацию провоза товаров для крупного ретейлера и превышение должностных полномочий.

