Самолеты «Белавиа» отказались обслуживать в еще одной стране

Израиль отказался обслуживать самолеты «Белавиа»

Белорусская авиакомпания «Белавиа» была вынуждена отменить все рейсы в Израиль из-за отказа в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион (Тель-Авив). О приостановлении полетов в еще одну страну сообщается на сайте компании.

В авиакомпании выразили удивление внезапному решению авиационных властей Израиля «отменить прежние договоренности». Отмечалось, что 15 мая израильская сторона выдала белорусскому перевозчику официальное разрешение на полеты и утвердила программу рейсов по новому расписанию.

«В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона (27 октября 2022 года)», — объяснили невозможность совершать полеты в ближневосточную страну в «Белавиа».

Ранее сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая 2021 года, по итогам которого был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.