Задержан подозреваемый в убийстве найденного в сумке мальчика

По подозрению в убийстве обнаруженного в сумке мальчика задержан его родной отец

В Ростове-на-Дону силовики установили личность мальчика, тело которого было найдено в брошенной в реку сумке. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, им оказался семилетний местный школьник. Чтобы установить его личность, силовики проверили местонахождение всех воспитанников ближайших детских садов и школ. По подозрению в убийстве задержан родной отец мальчика по имени Александр.

С подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Сумку с телом выловили из реки Темерник в Ростове-на-Дону местные рыбаки. Погибший был замотан в пакет, в сумке лежали камни для утяжеления. Осматривавшие тело криминалисты обнаружили на нем следы истязания.